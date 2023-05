Két hét múlva kerülhet sor a PlayStation Showcase-re

Bár a Sony még mindig mélyen hallgat arról, hogy pontosan mikor is kerülhet majd sor a PlayStation Showcase névre keresztelt eseményre, azonban egyre biztosabb, hogy még májusban óriási bejelentések várhatók a japánok háza tájáról.

A hírt Andy Robinson, az ismert iparági bennfentes hozta nyilvánosságra, aki belsős forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy, ahol rengeteg videojátékról lehullhat a lepel, de már ismert címek is prezentálásra kerülnek.Érdekesség, hogy a Sony mellett állítólag a Konami is csatlakozik az eseményhez, így nemcsak olyan címekkel találkozhatunk majd az eseményen, mint a Spider-Man 2 vagy a Wolverine, hanem olyanokkal is, mint például a Metal Gear Solid 3 állítólagos teljes újragondolása. Napokon belül minden kiderül!