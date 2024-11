Két gameplay videót is kapott a The First Berserker: Khazan

Az egyik felvételen nagy általánosságban ismerkedhetünk az alkotással, illetve a játékmenettel, míg, szóval valóban érdemes megtekinteni mind a két felvételt, mert egy lépéssel közelebb kerülhetünk vele az élményhez.Sajnos a The First Berserker: Khazan megjelenési dátummal továbbra sem rendelkezik, valamikor 2025 elején számíthatunk majd érkezésére PC-n, PS5-ön és Xbox Series X/S-en egyaránt. Ha ismerkednél vele, íme a nagy alkalom:

