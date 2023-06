Két futár az Amazon raktárából lopta el megjelenés előtt a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomot

Két férfi állítólag ellopta a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom példányait az Amazon egyik raktárából a játék néhány héttel ezelőtti megjelenése előtt, ami miatt nem sokkal később felmondtak nekik.

Nagy hype volt a Tears of the Kingdom körül a különböző fejlesztések, például, hogy mindenféle őrült járműveket készíthetünk, de ez a két férfi máshogy értette a korai hozzáférést. Május elején állítólag két férfinak - egy-egy elszigetelt eset részeként -A Sh?kan Bunshun japán médium beszámolója szerint az egyik raktárfelügyelőnek akkor tűnt fel valami gyanús, amikor egy 21 éves férfi, akit nem sokkal a játék debütálása előtt vettek fel futárnak, nem jelentkezett. Felhívta a férfi házát, az anyja pedig elárulta, hogy emberünk egy új Zelda-játékkal játszik. Amikor elkapták, a férfi beismerte tettét, kifizette a lopott árut, visszaadta a játékot és kirúgták.Valószínűleg nem tudta befejezni, mivel még egy speedrunner is 140 órát töltött a Zelda 100 százalékos teljesítésével. A második esetnél ugyanez történt, ő azonban több árut is ellopott és eladata, többek között egy egy különleges kiadású Nintendo Switch Pro Controllert. Egyik férfit sem jelentették fel, mivel ugye visszavitték a lopott holmit.