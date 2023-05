Két DLC-nyi tartalom jöhet egyben az Elden Ring-hez

Egy frissen felbukkant pletyka szerint a FromSoftware első DLC-je az Elden Ring hez hatalmas mennyiségű tartalmat fog szállítani, a Shadow of the Erdtree című bővítmény két DLC méretével vetekedhet.

A nyílt világú RPG-hez február végén hivatalosan is bejelentették az első bővítményt, azonban a címen és egyetlen koncepciórajzon kívül semmilyen információt nem osztottak meg a DLC-ről. Miközben a hivatalos hírek várunk, az ismert szivárogtató, Lance McDonald az interneten tovább növelte a Shadow of the Erdtree körüli felhajtást.Egy nemrégiben közzétett Discord-bejegyzésben McDonald kijelentette, hogy a bővítmény egylesz, már csak azért is, mert a fejlesztő végül az összes, a megjelenés utáni tartalmi tervét ebbe az egy bővítménybe rakta. A dolgok jelenlegi állása szerint a Shadow of the Erdtree lesz az egyetlen Elden Ring -kiegészítő, zárta gondolatait McDonald.