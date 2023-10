A néhány nappal ezelőtti megjelenése óta gyakorlatilag folyamatosan kapja a frissítéseket és a javításokat a Lords of the Fallen, hogy a készítők orvosolják az időközben felmerült hibákat és problémákat.

Egy szivárgás azonban most azt állítja a Redditen, hogy a készítők a háttérben azon fáradoznak, hogy a hibák orvoslása mellett két DLC csomag is megjelenhessen az alkotáshoz, amelyekrőlA szivárgás szerint egyébiránt a negatív vélemények ellenére a Lords of the Fallen egészen jól fogyott, mintegy 400 ezer példány kelt el belőle alig három nap alatt a Steamen, ami egyáltalán nem nevezhető rossz kezdésnek.