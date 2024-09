Két Capcom játékgyűjtemény is megjelenhet Xbox One-ra 2025-ben

A Capcom bejelentette, hogy sikeres tárgyalásokat folytattak a Microsofttal azzal kapcsolatban, hogy a más platformokra még az idén megjelenő két játékgyűjteményüket végül Xbox-ra is elhozhassák majd - igaz egy kis csúszással.

Megtudtuk ugyanis, hogy a kiadó 2025-ben Xbox One-ra is megjelenteti majd a Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics-ot és a Capcom Fighting Collection 2-t, amelyek eredetileg csak PC-re, Nintendo Switch-re és PS4-re voltak betervezve, de míg előbbi szeptember 12-én már megjelenhet ezekre a rendszerekre, addig a másik csomag az Xbox One-os változatokkal együtt csak jövőre jön.Mindkét csomag egy hatalmas gyűjteménynek ígérkezik, amelyek a következő címeket tartalmazzák majd:X-Men Children of the AtomMarvel Super HeroesX-Men vs. Street FighterMarvel Super Heroes vs. Street FighterMarvel vs. Capcom Clash of Super HeroesMarvel vs. Capcom 2 New Age of HeroesThe PunisherCapcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 ProCapcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001Capcom Fighting EvolutionStreet Fighter Alpha 3 UPPERProject JusticePower StonePower Stone 2Plasma Sword: Nightmare of Bilstein