Két bővítmény már biztosan jön a Diablo IV-hez

Párhuzamosan kell építenünk a dolgokat. Most, amikor itt ülök, épp most készülünk elindítani a főjátékot, befejezzük az első évadot, dolgozunk a második évadon, dolgozunk az első bővítményen, elindítjuk a második bővítményt - mindez most történik. Még el sem indítottuk a játékot!