Készül egy multiplayer Assassin's Creed-epizód, a For Honor csapata dolgozik rajta

A korábbi pletykák tényleg igaznak bizonyultak, valóban készül egy többjátékos Assassin's Creed-játék az Assassin's Creed Infinity részeként, a Ubisoft berkein belül, a készülő multiplayer programot pedig egy igazi veterán csapat fejleszti.

A Project Invictus névre hallgató projektet nem mások fejlesztik, mint a For Honoron is dolgozó csapat. Sok konkrétumot még nem tudunk a játékról, annyi már most egészen biztos, hogy az Assassin's Creed Infinity részét képezi majd, ami egyfajta központi hubként összeköti a különféle AC-részeket.Játékmenetről még nincs információnk,, a történelmi hűséget pedig nyugodtan elfelejthetjük, simán előfordulhat, hogy a viking harcosok és az egyiptomi aszaszinok csapnak majd össze a reneszánsz kori orgyilkosokkal.Assassins Creed játékból tehát nem lesz hiány, készül ugyanis a bagdadi epizód, a Mirage , a nyílt világú, Kínában játszódó Codename Jade , a boszorkányos Codename Hexe , a feudális Japánba látogató Codename Red és még egy asztali táblajátékot is kapunk.