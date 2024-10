Készül az eredeti Rayman feldolgozása?

Minden jel arra utal, hogy a Ubisoft hamarosan feltámaszthatja a legendás Rayman-sorozatot, ami 1995 óta meghatározó tagja a franciák portfóliójának, de az utóbbi időszakban mégis indokolatlanul hanyagolták minden platformon.

Az Insider Gaming értesülései alapján azonban a Ubisoft istállójában készül egy Project Steambot kódnéven futó projekt, ami a kiszivárgott részletek alapján nem más, mint, melyet a Ubisoft Milan és a Prince of Persia: The Lost Crown megmaradt fejlesztői készítenek.Egyelőre ez minden, amit a Rayman remake kapcsán tudunk, de a szivárgásból még kiderült azért, hogy a projekt nagyon korai fejlesztési stádiumban van, így ha lesz is belőle valami, arra nem mostanában számíthatnak a rajongók.