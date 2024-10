Képregényes gyerekkönyv készül a The Witcher alapján

Lassan már tényleg nem tudják, hogy mivel alázzák meg még jobban a The Witcher franchise-t, hiszen a szakácskönyv után hamarosan egy kifejezetten gyerekeknek szóló könyv jelenhet meg Geralt és Ciri kalandjairól.

A The Little Witcher a CD Projekt RED fejéből pattant ki, és középpontjában az apaság kérdése áll, amit, a főszerepben Geralttal, egy szörnygyilkos apával, aki az ifjú Cirit megpróbálja jó gyerekké nevelni, miközben mindent megtanít neki a vajákok életéről.A könyvben felbukkan majd Vengerbergi Yennefer, aki anyai mágiával segíti a kis Cirit, de ott lesz Vesemir bácsi is, aki bölcsességével segít a nemes feladat beteljesítésében. A könyv már előrendelhető az Amazonon, megjelenését pedig 2025 májusában várhatjuk.