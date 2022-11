Ken Masters terrorista háttere is szóba kerül a Street Fighter 6-ban

Street Fighter 6 készül, jól érzi magát, köszöni szépen jól van, de nagyjából ez minden, amit a Capcom verekedős játékáról jelenleg tudhatunk, így minden aprócska információmorzsának nagyon örülünk a bunyós cím kapcsán.

Most például a Game Informer előzeteséből derült fény az egyik legendás karakter, egészen pontosan Ken hátterére, akiről maga Takayuki Nakayam, a játék rendezője mesélt az újságírók számára, és mint kiderült, a kérdéses bunyós egy olyan oldalát ismerhetjük most meg, amire korábban még soha nem volt példa.Megtudtuk ugyanis, hogy, és egy egészen elképesztő bűnténnyel vádolták meg, ezért a teljes kampány során bizonyítanunk kell ártatlanságát, ami azért egészen érdekes történetnek tűnik a részéről, még ha ez a teljes sztorinak csak egy aprócska szeglete is lesz.