Kedvenc kukacaink helyett egy kooperatív roguelike akció érkezik idén a Team17-től

A Worms széria kiadásáért is felelős Team17 nevű kiadó hivatalosan is bejelentettek legújabb kooperatív roguelike játékukat, amely SWORN címen érkezik még idén, Playstation 5-re, Xbox Series X/S-re, Nintendo Switch-re és PC-re.

A SWORN címen futó alkotásban. Ebben a kooperatív roguelike akcióban egy olyan utazásra hív minket ezen kaland, amelyet egyedül de akár barátaink oldalán is átélhetünk.A készítők elmondása szerint fontos lesz kihasználni a "többet ésszel mint erővel" közmondás mondanivalóját és ezt a gyakorlatba is beleültetni a játék során, hiszen a harcokhoz társuló logikai lehetőségek tárháza elég nagy lesz ebben az alkotásban.A pontos megjelenési dátum bár nem ismert, egy biztos, miszerint már idén a "kezeink között" tudhatjuk a SWORN című projektet. PC-n jelenleg is fut egy próbaverzió, amit a hivatalos oldalról érhettek el, ezen a linken keresztül. Alább pedig megtekinthető, a bejelentéshez dukáló videós előzetes is.

