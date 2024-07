Kedvcsinálót kapott az Overwatch 2 x Transformers crossover

Ha szerinted is a világ egyik legjobb dolga, hogy a Transformers legismertebb karakterei bekerülhetnek az Overwatch 2 világába, akkor most elérkezett a te időd, hiszen elindult a két franchise-t összefogó crossover esemény.

Ehhez dobott össze most egy nagyon szuper kedvcsinálót a Blizzard, akik megmutatták, hogy miként festenek majd a Transformers skinek az Overwatch 2 keretein belül, ahol olyan legendás átalakuló robotok bukkanhatnak fel, mintAz esemény főleg az Autobotokra koncentrál majd, csak egy Álca szerepel a crossoverben, érdekességük pedig, hogy megjelenésüket a hamarosan megjelenő Transformers One mozifilmhez igazították, de egy kicsit azért hozzászabták őket az Overwatch 2 világához is.

