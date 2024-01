Kedvcsinálót kapott a The Last of Us Part II Remastered

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor már csak egyet kell aludni ahhoz, hogy végre megérkezzen közénk a The Last of Us Part II Remastered , ami olyan közel van, hogy azt már nem hagyhatta szó nélkül a Naughty Dog csapata.

Nem is hagyta, méghozzá olyannyira nem, hogy bemutattak egy friss kedvcsinálót a játékról, ami Features címmel annak újdonságait és sajátosságait, mondhatni legfőbb elemeit állította a főszerepbe, hiszen az eredetihez mérten lesz itt pár apró extra,Amennyiben tehát kíváncsi vagy arra, hogy milyen lehetőségeket tartogat, egyáltalán milyen lesz a The Last of Us Part II Remastered , akkor eszedbe se jusson kihagyni az alábbi kedvcsinálót, ha pedig meg is tetszett, akkor január 19-én, azaz holnap már le is csaphatsz rá PS5-re!

Nézd nagyban ezt a videót!