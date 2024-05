Kedvcsinálót és megjelenési ütemtervet kapott a GreedFall 2: The Dying World

A Nacon és a Spiders Studio bemutatta a Greedfall 2: The Dying World legfrissebb kedvcsinálóját, amelyben valamiféle bölcsekkel ismerkedhetünk meg alaposabban, miközben a játékmenetről is láthatunk pár pillanatot.

Ezen felül megtudtuk, hogy miként tervezik a fejlesztők bevezetni a játék korai hozzáférését, így kiderült, hogy, méghozzá az első régiók és társak kíséretében, a többi extrát csak a későbbiekben kapjuk meg.Ennek megfelelően csak a jövőbeli frissítésekkel jönnek az extra régiók, a többi fő- és mellékküldetés, valamint az új képességek és testreszabási képességek. A Greedfall 2: The Dying World első körben PC-re futhat be a nyáron, majd 2025-ben PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

