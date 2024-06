Kedvcsinálót és dátumot kapott a Netflix-féle Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Több évtizedes háttérrel büszkélkedhet már Lara Croft a videojátékok világában, így éppen itt volt az ideje annak, hogy a Netflix is meglásson valamit az egykori régésznő kalandjaiban, aminek az eredménye hamarosan nézhető is lesz.

A Netflix ugyanis berendelt egy animációs sorozatot a legendás karakterre építve, amihez most nemcsak egy kiemelkedően látványos kedvcsináló látta meg a napvilágot, hanem azt is megtudtuk, hogy mikor számíthatunk majd az első évad premierjére.Amennyiben megtetszett ugyanis az alábbi kedvcsináló, a Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, az alábbi trailer alapján nagyon minőségi megvalósítással, olyan szinkronszínészek tolmácsolásában, mint Hayley Atwell vagy Allen Maldonado.

Nézd nagyban ezt a videót!