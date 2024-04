Keanu Reeves alakítja majd Shadow-t a harmadik Sonic mozifilmben

Egy igazi nagyágyú csatlakozott a Sonic the Hedgehog 3 forgatásához, a The Hollywood Reporter beszámolója szerint ugyanis a kék sündisznó következő nagy száguldásából maga Keanu Reeves, a John Wick és a Cyberpunk 2077 sztárja is kiveszi majd a részét.

Olyannyira, hogy most már hivatalos:, aminek biztosan örülnek majd a rajongók, hiszen 2001-es megjelenése óta Shadow az univerzum egyik legkedveltebb karaktere, és mindenki nagyon izgatott lett, amikor felbukkant a második film végén.Sajnos egyelőre nagyon keveset tudunk arról, hogy Shadow mekkora szerepet kap majd a harmadik mozifilmben, de ha egyszer egy akkora nevet szerződtettek hozzá a készítők, mint Keanu Reeves, akkor mérget vehetünk rá, hogy nem keveset.