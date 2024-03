Kate Herron lehet az élőszereplős The Sims-film rendezője, Margot Robbie pedig az egyik főszereplő

Izgalmas hírek láttak napvilágot az élőszereplős The Sims-film kapcsán, ami papíron már hosszú évek óta formálódik, azonban nem tudtak egyről a kettőre jutni vele az alkotók, a The Insider jelentése szerint viszont hamarosan minden megváltozik.

A lap ugyanis úgy értesült, hogy megtalálták a rendezőt és a társszerzőt is a filmhez, méghozzá Kate Herron személyében, aki a Loki mozifilmmel alaposan letette a névjegyét az iparban, de állítólag Briony Redman is csatlakozott társíróként a forgatókönyv megalkotásához, aki a Doctor Who egyik részén már dolgozott együtt Herronnal.A másik nagyszerű hír, hogy a Barbie film főhőse,, és bár azt még nem tudni, hogy melyik produkciós stúdió vállalta magára a munkát, de az biztos, hogy az EA is kiveszi a részét a filmadaptáció elkészüléséből. Izgatottan várjuk a hivatalos részleteket!