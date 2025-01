A Goat Simulator világa nagyobb lesz, ugyanis a Coffee Stain North bejelentette, hogy egy vadonatúj kártyajátékot készít a kaotikus, nyitott világú videójáték-franchise alapján, a kampány még idén elindul Kickstarteren és a sorozat összes őrültségét belepakolják.

Bár nincs sok konkrét információ a Goat Simulator: The Card Gameről, amit tudunk, hogy a MOOD Publishing fogja elkészíti. Ők feleltek a Deep Rock Galactic: The Board Game Kickstarter projektjéért, amely 20 ezer támogatóval, 1000%-kal meghaladta az eredeti célt.Santiago Ferrero, a Coffee Stain North kreatív igazgatója azt emelte ki, szövetkeztek a MOOD-dal, hogy egy. Láttunk már kecskéket a képernyőn, most készüljünk fel a kecskékre az asztalunkra!