Karnyújtásnyira vagyunk a The Last of Us TV-sorozat első előzetesétől?

Nem kizárt, hogy néhány órán belül már nézhetjük is a The Last of Us televíziós sorozat első előzetesét, lévén Neil Druckmann a hétvégén alaposan felvezetett valamit a Twitteren keresztül.

A Naughty Dog egyik első embere ugyanis emlékeztetett minket arra, hogy szeptember 26-a, azaz, ahol hagyományosan minden évben bemutatnak valami nagyobb dolgot, és feltette a költői kérdést, hogy idén vajon mi következik?Mivel nyakunkon a televíziós sorozat érkezése, ezért már önmagában elég nyilvánvaló lehet sokaknak, hogy ez állhat a háttérben, de pár perccel a kérdés után maga Craig Mazin író és rendező reagált a bejegyzésre egy grimaszoló Ellie animációval, ami gyakorlatilag alátámasztotta, hogy az idei évben az HBO közelgő sorozatához kapcsolódó bejelentésre számíthatunk majd.