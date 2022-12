Karácsonyi frissítés jött a Goat Simulator 3-ba

A Coffee Stain bejelentette, hogy a Goat Simulator 3 ünnepi, ingyenes frissítése már elérhető PC-n, Xboxon és PlayStation platformon, ez rengeteg ünnepi elemet ad hozzá, amelyekkel a játékosok pusztítást végezhetnek az NPC-k között.

kívül, - mint például a Luca-korona, az elf tunika és cipők, a karácsonyi pulóver és a menóra szarvak, amik új megjelenést kínálnak a kecskéknek, - a frissítés elhozza a Mikulás sapkát, egy passzív képességet, amely hóesést okoz a játékos körül.A frissítés karácsonyi témájú menüt is hoz Mariah Carey éneklésével a háttérben, szerzői jogi problémák miatt azonban az All I Want For Christmas is You énekesének hangja a továbbiakban nem szerepel majd a főmenüben.Az elf sapka lehetővé teszi a játékos számára, hogy hógolyókat dobáljon, és kecskeként úgy is tudunk hóembert építeni, hogy több hógolyót dobunk a földre. A fejlesztő egy előzetest is kiadott, hogy bemutassa, hogyan fognak kinézni ezek az új elemek a játékban.

