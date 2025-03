Karácsony körül várhatjuk a Marvel 1943: Rise of Hydrat

Marvel 1943: Rise of Hydra egy olyan játék, - hasonlóan a Wolverinehez és a Bladehez, - amelyet nagy dirrel-durral jelentettek be, azóta sem láttunk belőle sokat, azonban úgy tűnik, hogy a megjelenése a következő 9 hónapban várható.

A MultiConon a The Directnek nyilatkozva, hogy a Rise of Hydra az ünnepekre elkészül. "Még mindig dolgozunk. 2025-re tervezzük... úgy gondolkodunk, mint egy karácsonyi szituációban, de nagyon izgatott vagyok" - mondta Payton a magazinnak.A Rise of Hydra szinte egy évvel ezelőtt kapott egy sztori trailert , amely a Fekete Párduc és Amerika Kapitány feszült kapcsolatát mutatja be a 2. világháború hátterében. A trailer azzal zárult, hogy "Coming 2025", egy határidő, amit úgy tűnik, a fejlesztő Skydance New Media továbbra is szeretne tartani.