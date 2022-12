Kaptunk néhány sztorit a One Piece Odysseyből

One Piece Odyssey ben a játékosoknak fel kell fedezniük Memoriát, a Straw Hat Crew korábbi kalandjainak emlékeiből felépült világot, hogy visszanyerjék az elveszett erejüket, ma pedig két új emléket mutattak be a játékból.

Az eredeti Marineford Arc sztoriban Luffy sok más kalózzal együtt azért küzdött, hogy Portgas D. Acet, Luffy testvérét kiszabadítsák, a One Piece Odyssey ben Luffy újra végzetes csatával áll szemben, azonban most nincs egyedül, hiszen vele van a Straw Hat Crew kalózcsapat.A Dressrosa emlék a játékosokat egy szigeti királyságba kalauzolja, amely Doflamingo uralma alatt áll, aki úgy döntött, hogy megakadályozza az embereket a sziget elhagyásában. Vérdíjjal a fejükön, a Straw Hat Crewnak a vendégkarakterek, Sabo és Trafalgar Law társaságában le kell győzniük az egykori hatalmas ellenségüket, Doflamingot.A One Piece animesorozat 1999 októberében debütált Japánban, mára a One Piece egy globális franchise lett, amely megába foglal 15 játékfilmet, DVD-ket, videójátékokat és az ezekhez kapcsolódó figurákat, ajándékokat. A One Piece Odyssey PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, valamint PC platformokon