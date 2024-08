Kapásból három trailerrel jelentkezett a Monster Hunter Wilds

A Capcom három új áttekintő trailert adott ki a Monster Hunter Wilds hoz, a lent megtekinthető rövid játékmenet-előzetesekben többek között néhány alapvető mozgás- és harci mechanikát láthatunk.

Megismerhetjük az ún. Slinger funkciókat és képességeket Seikrettel, amely egy felnyergelhető szörnyeteg és automatikusan el tud vezetni bennünket a következő célponthoz. Az egyik videó a Focus Mode nevű új mechanikát mutatja be, amellyel óvatosan célba vehetjük az ellenségeket.A játékban minden fegyverhez egyedi Focus Strike tartozik, a három trailer egyike pedig a Great Swordot mutatja be, amely egy lassabb, de erőteljes támadásokra van kihegyezve. A tavaly decemberi The Game Awardson bejelentett érkezik PS5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.

