Kap egy drágaszág kiadást is a The Lord of the Rings: Gollum

A Daedalic Entertainment és a NACON ma mutatta be a The Lord of the Rings: Gollum: Precious Editiont, amely néhány prémium extrát tartalmaz a rajongók számára, ennek alkalmából érkezett egy új kedvcsináló is a május végén érkező címhez.

A történetközpontú kalandjáték Standard és Precious Edition kiadásának előrendelései már elérhetőek a Steam és Epic Games Store áruházakban PC-re, a Microsoft Storeban Xbox One-ra és Xbox Series X|S-re, valamint a PlayStation Storeban PlayStation 4-re és 5-re. Minden előrendelés, legyen az a Precious vagy a Standard Edition, hat exkluzív hangulatot is hozzáad a mi valószínűtlen hősünkhöz.A drágaszág kiadást, vagyis aállították össze. Ez több mint 100 lenyűgöző művészeti alkotást tartalmaz, egy Középfölde-ismereteket bemutató történetgyűjteményt, a játék tündéinek Sindarin nyelvű sorait, amelyekkel úgy érezhetjük magunkat, mintha a Ködhegységtől keletre lennénk és még sok mást foglal magába.

