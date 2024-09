Kalózkalandot hoz az új Like a Dragon-játék, jön a Pirate Yakuza in Hawaii

Erre talán senki sem számított: a Sega és a Ryu Ga Gotoku bejelentette, hogy a következő Like A Dragon-játékban Goro Majima kalózokkal fog harcolni, miközben ő is szemfedőt visel és a cím jövőre meg is jelenik a főbb platformokra.

A sorozat következő játéka a Like a Dragon:érkezik PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera és PC-re. A modern kori kalóztörténet Goro Majimaval, az egykoron legendás és rettegett ex-yakuzával jön az Infinite Wealth eseményei után egy évvel.Hősünk hajótöröttként sodródik partra egy lakatlan szigeten és még saját nevére sem emlékszik, majd vitorlát bont, hogy emlékei nyomára bukkanjon egy Noah nevű fiúval, akinek életét köszönheti. A bejelentés szerint toborozhatunk is majd a hajóra, amelyet fejleszthetünk, illetve csatázhatunk és szigeteket hódíthatunk meg.

