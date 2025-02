Idén sem maradunk aktuális Five Nights at Freddy's-játék nélkül, a Steel Wool Studios ugyanis bejelentette, hogy még a nyár elején megjelenik PC-re és PS5-re is a Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic.

Erre napra pontosan, részeként pedig a Murray's Costume Manor elhagyatott műhelyébe látogathatunk el, amelyet a rejtélyes feltaláló, Edwin Murray hagyott hátra, így minden sötét szeglet újabb és újabb titkot rejt magában.Hogy teljesebb legyen a kép, a készítők egy friss kedvcsinálót is bemutattak a Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic kapcsán, amely konkrétan a PS5-ös változatot mutatja nekünk, méghozzá gameplay felvételek társaságában.

