Júniusban PS4-re is megjelenik a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

A Capcom bejelentette, hogy újabb platformot is szeretnének meghódítani a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin -nal, amely eredetileg még 2021-ben látta meg a napvilágot PC-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

A csapat tervei szerint azonban 2024. június 14-én a PS4-et is szeretnék meghódítani a játékkal, sőt mi több, az első rész újragondolt változata is megjelenik digitálisan a platformra, és amennyiben nem ragaszkodunk a dobozos megjelenésekhez,A játék már előrendelhető állapotban van - ezért cserébe extra skint kaphatunk -, ha pedig ismerkednénk a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sajátosságaival, az alábbiakban egy rövidke kedvcsináló részeként ismerkedhetünk vele.

