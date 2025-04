Júniusban kerül a boltokba a Nintendo Switch 2

A mai Nintendo Switch 2 Direct során kiderült, hogy a Switch 2 június 5-én jelenik meg és a konzol a Mario Kart World-del csomagban is kapható lesz egy kis felárral, de alapból a kiskereskedelmi ára 469 euró, mai árfolyamon 187 ezer forint.

is támogatja, valamint akár 120fps-t is. Kiderült, hogy egy elég jó kis eszközről van szó: a Switch 2 256 GB-os kapacitással bír, ami jelentős ugrás és megerősítették azokat a híreket is, amelyek szerint az új mágneses Joy-Conok egerekként is funkcionálnak majd.Láthatjuk, hogy a Mario Party Jamboreeban több minijátékban, valamint a Metroid Prime 4-ben is használják, lényegében egy PC-s lövöldözős játékká alakítva azt egérrel való célzással. Ami a titokzatos "C" gombot illeti, kiderült, hogy megnyitja a GameChatet, egy új, Discord-szerű közösségi menüt, de a használatához Nintendo Switch Online előfizetésre van szükség.Bemutatták a harmadik féltől származó játékokat is és van egy pár nagyágyú, amelyek a Switch 2 megjelenésekor már elérhetőek lesznek: Elden Ring: Tarnished Edition, Hades 2, Street Fighter 6, Split Fiction, Project 007.

