Júniusban érkezik a Death Stranding 2: On the Beach

A Sony és a Kojima Productions bejelentették a Death Stranding 2: On the Beach napra pontos megjelenési dátumát, így kiderült, hogy ismét különcködés zajlik majd, hiszen az uborkaszezon kellős közepén érkezik a sokak által várt alkotás.





Hogy egészen pontosak legyünk, a Death Stranding 2: On the Beach , az előrendelések pedig március 17-én nyílnak majd meg, és érdemes is lesz élni ezzel a lehetőséggel, mert különféle digitális extrák, így többféle haci skeleton és egy Custom Hologram is jár majd extraként.Ezen felül lesz egy digitális extrákkal gazdagon megpakolt Digital Deluxe Edition a játékhoz, de érkezik egy 230 dolláros gyűjtői kiadás is, amelyben az összes digitális extra mellett találunk egy exkluzív gyűjtői dobozt, egy 15 hüvelykes Magellan Man szobrot, egy kulcstartot, művészeti kártyákat, valamint Hideo Kojima levelét.

Nézd nagyban ezt a videót!