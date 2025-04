Júniusban Elenával bővülhet a Street Fighter 6

A Capcom bejelentette, hogy máris kitűzték a Street Fighter 6 következő DLC karakterének megjelenési időpontját, így lehullott a lepel Elenáról, aki a Nintendo Switch 2-re érkező átirattal együtt jön.

Ennek megfelelően a kis vadóc harcos június 5-én kerülhet be a bunyóba, és ebben a jeles időpontban nemcsak a Switch 2-es változatot húzhatjuk be, hanem a Years 1-2 Fighters Edition is ekkor érkezik meg a rajongókhoz.Elenához egyébiránt hamarosan érkezik majd egy gameplay trailer is, hogy alaposabban megismerkedhessünk vele, egyelőre csak egy teaser tudunk mutatni róla, ami mellett fontos infó, hogy a harcos megvásárolható lesz Fighters Coins segítségével is, de a Character és az Ultimate Pass tulajdonosai is rögtön hozzáférhetnek.

