Júniusban bemutathatják az új Gears of War-t?

Az elkövetkezendő hónapokban nagy dobásokra készül a Microsoft, ez nem is lehet kérdéses, ennek az egyik eleme pedig szinte biztos, hogy a The Coalition következő játéka, a Gears of War-sorozat legújabb epizódja lehet.

I have no idea. I think @GearsofWar tells us all in June. :) https://t.co/jNxqbyTZMi — liam (@Liam_J_McIntyre) April 24, 2024

Egyelőre kénytelenek vagyunk feltételes módot használni, mert hivatalos bejelentés még nem érkezett, azonban most történt valami, ami arra utal, hogy nemsokára bejelenthetik majd a Gears of War következő részét, ami vélhetően a Gears 6 címmel kerül majd a boltok polcaira.Történt ugyanis, hogy valaki megkérdezte Liam McIntyre-t a Twitteren - ő volt Marcus Fenix fiának, JD-nek a szinkronja -, hogy a The Coalition mégis melyik történetszálat választotta a folytatáshoz, amiben (SPOILER ALERT) túléli a sztorit vagy amelyikben nem? Liam pedig nem maradt csendben, egy mosolygó fej társaságában így válaszolt:. Csak nem bejelentés közeleg?