Június 8-án minden kiderül a Death Stranding 2: On the Beach-ről

A Sony és a Kojima Productions bejelentették, hogy június 8-án, azaz most vasárnap egy óriási bemutatót terveznek a Death Stranding 2: On the Beach kapcsán, ami egyfajta utolsó nagy prezentáció lesz a megjelenés előtt.

Az illetékesek alaposan megadják a módját a dolognak, hiszen a kérdéses előadás a Los Angeles-i Orpeum Színházban kerül megrendezésre, és a hivatalos prezentáció szerint, ami alighanem azt jelenti, hogy kendőzetlenül megtudhatunk minden fontos részletet Kojima újdonságáról.Ennek megfelelően nemcsak az alkotó lesz jelen az eseményen, de több gameplay felvétellel is számolhatunk majd, miközben az egészen a Youtube-on keresztül élőben követhetjük. A Death Stranding 2: On the Beach várhatóan június 26-án jelenik majd meg a PS5 exkluzivitásában.