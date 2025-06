IO Interactive Showcase címmel a Hitman fejlesztői bejelentették, hogy június 6-án, azaz most pénteken - ami a mi időzónánk alapján már inkább szombat hajnal lesz - egy saját bejáratú eseményt tartanak rajongóiknak.

A rendezvényt mindenki nyomon tudja majd követni a világhálón, így például a Youtube-on keresztül, és érdemes is lesz, hiszen három nagy név biztosan központi szerepet kap rajta, így a Hitman: World of Assassination, a 007 First Light és a MindsEye.A három kiemelt cím mellett azonban, sőt a rajongók különleges vendégekkel is számolhatnak majd a műsorban, miközben a csapat bőséges jövőjét, illetve 25 éves fennállását ünnepelhetik.