Júliusra kapott megjelenési dátumot a Wuchang: Fallen Feathers

A Leenzee Games és az 505 Games bejelentették, hogy már nem kell sokat várniuk a rajongóknak a Wuchang: Fallen Feathers megjelenésére, azt ugyanis még idén nyáron elérhetővé teszik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

Napra pontosan, és további jó hír, hogy az alkotás elérhető lesz a Game Pass kínálatában is, az előrendelők pedig egy Night & White Pack DLC-vel gazdagodhatnak, amelyben tíz extra kosztüm elem, egy fejsze és egy skill upgrade is megtalálható lesz.Érkezik továbbá egy Deluxe Edition is a játékból, amely négy komplett kosztümmel, négy extra fegyverrel és egy másik skill upgrade elemmel bővíti az alapokat, vagyis érdemes lesz előrendelni és a Deluxe változat mellett dönteni, ha szeretnénk egy vagon extrát hozzá.

