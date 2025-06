Júliusban mindent megtudunk a Ghost of Yoteiről

A Sony egy különösen hangulatos kis kedvcsináló társaságában bejelentette, hogy néhány héten belül mindent megtudhatunk majd a Ghost of Yotei címre keresztelt videojátékról, amely az idei év egyik legjobban várt PS5-exkluzívja lesz.

Kiderült ugyanis, hogy júliusban, aminek jóvoltából hosszú-hosszú perceken át ismerkedhetünk a játék különleges nyitott világával és játékmenetével egyaránt, így megismerhetjük az új és továbbfejlesztett játékmechanizmust is. Ghost of Yotei a tervek szerint október 2-án már megjelenik a PS5 exkluzivitásában, tehát éppen itt lesz az ideje annak, hogy közelebbről is megismerjuk a Sucker Punch újdonságát. Ha kíváncsi vagy a felvezetésre, azt is érdemes megtekinteni az alábbiakban:

Nézd nagyban ezt a videót!