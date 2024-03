Júliusban jön a Final Fantasy XIV: Dawntrail kiegészítő

Idén is bővül egy nagyobbacska kiegészítővel a Final Fantasy XIV , amely Dawntrail címmel rengeteg extra tartalmat ad majd hozzá az alapokhoz, tehát érdemes lehet a rajongóknak megismerkedni vele, sőt előrendelni azt.

A pre-order szakasz ugyanis már holnap elindul, és aki úgy dönt, hogy már most bizalmat szavaz az új kiegészítőnek, az korábban, a július 2-ra tervezett premierhez mértenAz előrendelésért természetesen kapunk majd egy sor extrát is, miközben ajánlott megjegyezni, hogy ismét lesz fizikai kiadás, sőt gyűjtői csomag is, benne rengeteg gyönyörű kézzel fogható extrával és digitális tartalmakkal, mint amilyen például az alábbi videón megismerhető Ark Mount lesz.

