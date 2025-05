Júliusban jön a Destiny 2: The Edge of Fate, egy Star Wars kiegészítő is úton van

Ez azonban még messze nem minden, hiszen a Bungie még az év végén is szeretné bővíteni a játékot, így érkezik egy második kiegészítő is decemberben, amelyErről a nagy bővítményről - amelyet számos frissítés előz meg - annyit tudunk, hogy a Destiny jellegzetes játékmenetét és történetmesélését az ikonikus sci-fi franchise elemeivel ötvözti, és az első trailer alapján egy olyan alkotás lehet, ami ismét tömegeket csődíthet a Destiny 2 világába.

Nem kell aggódniuk a rajongóknak a Destiny 2 támogatása miatt, hiszen a Bungie bejelentette, hogy július 15-én már közöttünk lesz a következő kiegészítő, a The Edge of Fate, a Rite of the Nine frissítés pedig már most tölthető.