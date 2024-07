Július végén jön a Werewolf: The Apocalypse - Purgatory

A Different Tales csapata bejelentette, hogy már nem kell sokat várni második Werewolf: The Apocalypse játékuk érkezésére, az ugyanis a tervek szerint még idén júliusban megjelenhet - egyszerre több platformon is.

Az alkotás július 23-án lesz elérhető, és minden tekintetben a közvetlen előd, a Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest folytatásaként, illetve kiterjesztéseként tekinthető, vagyis a játékosok Gaia gyermekének, Samirának a történetét követhetik. Werewolf: The Apocalypse - Purgatory egy kimagaslóan történetközpontú kalanddal szolgál majd, amelyben természetfeletti megoldások, a nem emberi természet sötét oldala és sok-sok harc is szerepet kap, miközben megküzdünk a Wyrm nevű halálos káoszerővel