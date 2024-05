Júliusban PlayStation- és Xbox konzolokra is megjelenik a Sword & Fairy Inn 2

A japán életszimulátorok és szerepjátékok kedvelőinek legnagyobb örömére hamarosan újabb platformokat hódít meg magának a Softstar Entertainment és a CubeGame kooperációjában elkészült Sword & Fairy Inn 2.

A jelenleg kizárólag PC-re és Nintendo Switch-re megjelent videojáték ugyanis az eastasiasoft kiadó jóvoltából várhatóan még júliusban megjelenik PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is, így ezeken a platformokon is megismerhetjük a Sword & Fairy univerzum karaktereinek legújabb történetét, akik ezúttal egy fogadó vezetésével foglalatoskodnak majd.A végeredmény pedig egy aranyos és hétköznapi életszimulációs RPG lesz, méghozzá imádnivaló chibi stílusban, akinek tehát mindez megdobogtatta a szívét, bátran ismerkedjen meg alaposabban is a játékkal - például az alábbi kedvcsináló segítségével.

Nézd nagyban ezt a videót!