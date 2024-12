Jövőre várható a Crimson Desert

Crimson Desert részletes gameplay trailert kapott a 2025-ös The Game Awards-on, a Pearl Abyss egy hosszabb anyagot mutatott be a nyílt világból, Pywelből és megkaptuk a játék megjelenési ablakát is.

A trailerben sok dolgot láthatunk, többek között folyamatos harcot, egyedi képességeket, hatalmas nyitott világot és az égből való zuhanást, mint a Tears of the Kingdomban. A trailer csúcspontja pedig amikor hősünk lovagolva szeli át a vidéket és még tüzet is zúdít az ellenségre.Bár, azt tudjuk, hogy a jövő év vége felé azért várhatjuk. Megerősítették azt is, hogy az akció-kaland PC-re, PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és némileg váratlanul Macre is érkezik 2025-ben.

Nézd nagyban ezt a videót!