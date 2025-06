Jövőre jön a The Blood of Dawnwalker, CDPR-veteránok vámpíros fantasyja

A Rebel Wolves bemutatta a The Blood of Dawnwalker játékmenetét, azt már tudtuk, hogy a sötét fantasy nyílt világú akció-RPG Xbox Series X/S-re, PS5-re és PC-re érkezik, de most megerősítették, hogy 2026-ban.

A történet a 14. századi Európában játszódik, amelyben egy fiktív kárpátoki várost, Vale Sangorát vámpírok szállják meg. Hősünk Coen, aki egy Dawnwalker, vagyis félig vámpír, így nappal és éjszaka is képes közlekedni, képességeink pedig a napszaktól függően változnak és a történetet is befolyásolják.Egyébként 30 napon belül el kell döntenünk, hogy megmentjük-e a családunkat, vagy bosszút állunk azon, aki megteremtett bennünket. A pre-béta játékmenet alapján úgy tűnik, a harc eléggé Witcher 3-szerű lesz, a klasszikus vámpírok mellett különlegesebb lényekkel is harcolhatunk, van, aki szárnyakkal is rendelkezni fog.Ami pozitívum, hogy a játék, az áruházakban ez fel van tüntetve, továbbá a Rebel Wolves elárulta, hogy június 21-én még több részletet mutatnak be egy livestream során.

