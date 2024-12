Jövőre jön a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

A Sega bejelentette, hogy a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 Észak-Amerikában és Európában 2025-ben jelenik meg PlayStation 5-re, PlayStation 4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, PC-re és Switch-re.

A The Hinokami Chronicles 2-t szintén a CyberConnect2 csapata készíti, akárcsak az első részt és az új cím az előzményre alapszik, mely több, mint 4 millió példányszámban fogyott eddig világszerte. A, így újra Tanjiro Kamado bőrébe bújhatunk és az Entertainment District Arc, a Swordsmith Village Arc és a Hashira Training Arc történeteket élhetjük át.A VS mód karakterlistája hatalmas lesz, több, mint 40 játszható karakterrel találkozhatunk és választhatunk az összes eredeti Hinokami Chronicles karakter közül, sőt azok közül a démonok közül is, melyek az ingyenes, megjelenés utáni frissítéssel és az Entertainment District Arc történettel érkeztek az első játékba.

Nézd nagyban ezt a videót!