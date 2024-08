Jövőre jelenik meg a The Stone of Madness lopakodós-taktikai kaland

A Gamescom 2024 részeként megrendezett Future Games Show során a Tripwire Presents bejelentette, hogy a The Stone of Madness t 2025 elején adják ki a főbb platformokra, a játék elkészítéséért a Blasphemous fejlesztője felel.

A The Game Kitchen (Blasphemous 1-2) által fejlesztett The Stone of Madness egy taktikai lopakodós kalandjáték, amely öt fogoly sorsát követi nyomon. Hőseink megpróbálnak megszökni egy 18. századi spanyolországi elmegyógyintézetből, izometrikus nézetben, egy Francisco de Goya által inspirált, kézzel rajzolt világban.Ahogy a kaland kibontakozik, felváltva irányíthatunk öt különböző karaktert: Agnes, Leonora, Eduardo, Amelia és Alfredo. Mindegyikük saját, egyedi, fejleszthető képességekkel rendelkezik, amelyekkel varázsolhatnak, elterelhetik az ellenség figyelmét, elkábíthatják a gonosz szellemeket.Továbbá a The Stone of Madness a Darkest Dungeon játékkönyvéből is merít, ami azt jelenti, hogy a karaktereknek traumákkal és fóbiákkal is meg kell küzdeniük. Az érdekes kaland Xbox Series X/S-re, PS5-re, Switch-re és PC-re készül és a

