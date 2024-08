A Bandai Namco Europe bejelentette az akció-szerepjátékának felújított kiadását, a Tales of Graces f Remastered et, amely január 17-én jelenik meg Switchre, PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, valamint PC-re.

A remasteredben Asbel és barátainak kalandját ismerhetjük meg, melyben világkörüli útra indulnak, a bajtársakat pedig az út során tett ígéreteik kötik össze. A helyszínünk Ephinea világa, egy zöldellő bolygó, amelyet három nagy nemzet irányít.A most bejelentett játék az eredetileglesz javításokkal, kiegészítésekkel és az eredeti játékhoz elérhető DLC tartalmával, valamint új, most először angol nyelven is elérhető jelenetekkel.

