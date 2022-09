Jövőre érkezik a Football Manager 2023, vadonatúj platformokra is ellátogat a játék

A Sports Interactive és a SEGA ikonikus focis menedzserjátéka, a Football Manager jövőre érkezik majd, a vadiúj bejelentő előzetes mellett egyéb érdekes részleteket is megtudtunk, számos új platformra ellátogat majd a focis menedzser játék.

A focis program többek között most már. A konzolos verzió mellett a mobilos kollégák sem fognak szomorkodni, egy év kihagyás után a népszerű Touch sorozat visszatér az Apple Arcade platformon keresztül az Apple készülékekre.Az új platformok mellett egyéb újdonságokra is számíthatunk a Football Manager széria következő részében. A lelátók minden eddiginél élettel telibbek lesznek, rengeteget finomítottak a fejlesztők a játékmeneten, állításuk szerint a következő hetekben rengeteg új funkcióról rántják majd le a leplet.Új licencelt tornák, mint az UEFA Bajnokok Ligája, az UEFA Európa Liga vagy az UEFA Konferencia Liga is bekerül majd a játékba, ami az első naptól elérhető lesz a Game Pass kínálatában. A Football Manager 2023 Touch elérhető lesz Nintendo Switch konzolokon is, emellett PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S platformokra, PC-re, Androidos és iOS-es eszközökre is ellátogat majd a játék 2023 november 8-án.

Nézd nagyban ezt a videót!