Jövőre érkezhet a Mortal Kombat 2 mozifilm

A Warner Bros bejelentette, hogy idén már biztosan nem, a jövő évben azonban biztosan a mozikba kerülhet majd a sokak által régóta várt Mortal Kombat mozifilm folytatása, amelyre egyszerűen Mortal Kombat 2 név alatt hivatkoztak.

Miután az első rész csak a mozikban 84 millió dolláros bevételt termelt, nem volt kétséges, hogy jöhet a folytatás, sőt mi több, a Warner már napra pontos dátumot is közölt a terveikről, így egészen konkrétan, méghozzá ismét Simon McQuoid rendezésében.A filmben a korábbi szereplők jelentős része is visszatér, így itt lesz Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks és Max Huang is többek között, de biztosan érkeznek új arcok is, mert olyan új játékbeli karakterekkel bővül most a sztori, mint Johnny Cage, Baraka, Kitana, Jade, Quan Chi és Shao Kha.