Jövőre érkezhet a játék, amiben Jézus bőrébe bújhatunk

A SimulaM fejlesztésében érkező RPG különféle epizódokat mutat be Jézus életéből, beleértve a Keresztelő Jánossal, vagy a Simonnal és Andrással történt első találkozását, valamint a kánai mennyegzőt, ahol a játékosok végrehajthatják Jézus híres csodáját, vagyis a vizet borrá lehet változtatni.Az előzetesben van olyan rész is, amely bemutatja Krisztus megkísértését és Jézus 40 napos böjtjét a júdeai sivatagban, itt a játékosoknak számos imahelyre kell eljutniuk és imádkozniuk a túlélés érdekében. A videóban látható felugró ablak arra figyelmeztet, hogy a játékos "kifogyott a Szentlélek energiájából", amelyet az R billentyű lenyomva tartásával kell feltölteni.A videó harmadik részében Jézust láthatjuk, amint meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát. "Miért akarod megmenteni azokat az embereket" - kérdezi Jézust egy női hang. - Nem érdemlik meg és hidd el, a végén elárulnak és megölnek - mondta a nő.Az I Am Jesus Christ első hírei még 2019-ben jelentek meg, mi is írtunk róla , most a megjelenési dátumát még nem erősítették meg, de a Steamen azt írják, 2023. második negyedévében adhatják ki.

