Jövőre egy nagy Like a Dragon bejelentésre számíthatunk

Míg a Like a Dragon: Infinite Wealth januárban megjelenik, nem biztos, hogy ez lesz az egyetlen cím a franchiseból, ugyanis a Ryu Ga Gotoku Studio vezetője egy nagy bejelentéssel kecsegtetett 2024-re.

Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen évben adhatom ki legújabb címemet, a "Ryu ga Gotoku 8"-at. Alig várom a játék megjelenését és remélem, hogy 2024-ben újabb nagy bejelentést tehetek! Kérem, várják a 2024-es évet a Ryu ga Gotoku Studiotól!

A Famitsu portálnak Masayoshi Yokoyama nemcsak a közelgő Infinite Wealth miatt fejezte ki izgatottságát, hanem azért is, hogy remélhetőleg 2024-ben egy "nagy bejelentést" tesznek. Egy fővonalbeli cím mellett régebbi Like a Dragon spin-offok remakeje, vagy a Judgment-sorozat egy új része is elképzelhető. A producer ennyit mondott: