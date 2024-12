Három év telt el azóta, hogy Goichi Suda, ismertebb nevén Suda 51 kiadta a No More Heroes 3-at, de 2025-ben már többet hallhatunk arról, hogy a fejlesztő stúdiója, a Grasshopper Manufacture mire készül.

A japán 4Gamer magazin több mint 160 fejlesztőt kérdezett meg a 2025-re vonatkozó terveikről. Suda 51 azt mondta, be fog jelenteni egy új címet, egészen biztosan - azt azonbanSuda 51 több műfajban is kipróbálta már magát, a legutóbbi hírek 2023-ban jelentek meg róla, amikor a fejlesztő megemlítette, hogy egy eredeti, nagyszabású akciójátékot készít, ami nagyobb, mint bármi, amit eddig csinált - könnyen lehet, hogy ezt jelentik be jövőre.